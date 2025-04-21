Подмосковные спортсмены выиграли 7 медалей на чемпионате России по плаванию

В Казани с 13 по 18 апреля прошел чемпионат России по плаванию. Спортсмены из Подмосковья выиграли на соревнованиях семь медалей.
Пловец Александр Степанов стал лучшим на дистанциях 800 и 1500 метров вольным стилем. Иван Гирев и Роман Акимов стали серебряными призерами в мужских стартах на дистанцию 200 метров вольным стилем, а также совместно с Александром Степановым и Виталием Нечаевым в эстафете 4×200 метров вольным стилем выиграли бронзу.
Герман Зажирский стал бронзовым призером на дистанции 200 метров баттерфляем. В женских стартах на 200 метров (комплексное плавание) третье место заняла Виктория Таранникова.
В соревнованиях приняли участие спортсмены из 72 регионов России.
Турнир организовали по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта».
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