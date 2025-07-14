Подмосковные спортсмены выиграли 59 медалей на Гран-при по легкой атлетике

Гран-при Московской области по легкой атлетике прошел 12 и 13 июля на базе СК «Подолье» в поселке Ерино. Подмосковье на турнире представляли около 250 спортсменов. За два дня соревнований им удалось завоевать 59 наград — 20 золотых, 22 серебряные и 17 бронзовых, сообщили в региональном Минспорта.

Участники соревновались в 12 дисциплинах и боролись за 48 комплектов наград. Благодаря приложенным усилиям сборная Московской области заняла первое место среди команд — в ее копилке оказалось 59 медалей из 144.

Напомним, что соревнования прошли в девятый раз. Бороться за победу на Гран-при приехали свыше 600 участников со всей России — юноши и девушки от 16 до 18 лет. Турнир прошел по госпрограмме «Спорт России».