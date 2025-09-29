Подмосковные спортсмены выиграли 5 медалей на соревнованиях по шорт-треку

С 24 по 29 сентября в Санкт-Петербурге проходят первый этап Кубка России и всероссийские соревнования по шорт-треку. Спортсмены из Подмосковья показали впечатляющий результат, выиграв пять медалей разного достоинства.

Высшей награды удостоилась женская команда в составе Елены Серегиной, Аделины Доколиной, Анастасии Даниловой и Дарьи Краснокутской. Спортсменки одержали победу в эстафете на три тысячи метров в рамках Кубка России. Второе место в этой дисциплине заняли представительницы Свердловской области, а третье — участницы из Санкт-Петербурга.

Личные успехи также дополнили медальную коллекцию региона: Елена Серегина выиграла серебро на дистанции тысяча метров среди женщин.

В мужской эстафете на пять тысяч метров бронзовыми призерами стали Михаил Ракитин, Павел Конычев, Петр Котмаков, Никита Николаев и Александр Шульгинов. Они уступили командам из Санкт-Петербурга и Москвы.

Еще одну бронзовую медаль представители Московской области завоевали в смешанной эстафете на две тысячи метров. В составе команды выступили Яков Шуляк, Александр Шульгинов, Михаил Ракитин, Петр Котмаков, Анастасия Данилова, Дарья Краснокутская и Капитолина Федорова.

Победителями стали спортсмены из Санкт-Петербурга, а серебро досталось коллективу из Челябинской области.

В рамках всероссийских соревнований подмосковные спортсмены Мария Соловьева, Вероника Шарай, Алиса Руссу, Егор Чекмарев и Дмитрий Власов выиграли серебро в смешанной эстафете на три тысячи метров. На первом месте оказалась сборная столицы, а бронза досталась представителям Республики Башкортостан.

Соревнования прошли в соответствии с целями государственной программы «Спорт России».