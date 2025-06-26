Подмосковные спортсмены выиграли 4 медали в финале Кубка России по плаванию

Финал Кубка России по плаванию проходит с 23 по 26 июня в Казани. Третий день соревнований принес Московской области сразу две награды.

Пловчихи Полина Лейкина и Диана Валиуллина из Рузского городского округа выиграли золотую и серебряную медали соответственно в дисциплине «комплексное плавание» на 400 метров.

В первый день соревнований, Герман Зажирский стал бронзовым призером на дистанции 200 метров стилем баттерфляй среди мужчин, а Дарья Рогожинова заняла третье место в аналогичной дисциплине в женском зачете.

Так, перед заключительным днем состязаний сборная Подмосковья имеет в своей копилке четыре медали: золото, серебро и две бронзы.

Кубок России по плаванию собрал более 500 спортсменов из 70 команд со всей страны.