Подмосковные спортсмены выиграли 4 медали на чемпионате России по гребле

Фото: Федерация гребли на байдарках и каноэ России

Подмосковные спортсмены завоевали золото и три бронзы на чемпионате России по гребле на байдарках и каноэ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Золото получил коллектив из Подмосковья: Никита Максимов, Мария Давыкоза, Ангелина Семенова и Никита Бызов. Они победили в дисциплине «байдарка-четверка микст» на дистанции 500 метров.

Максим Калачев и Александр Розов из Московской области заняли третье место в дисциплине «байдарка-двойка» на дистанции 1000 метров. Также бронзу завоевал подмосковный квартет в дисциплине «байдарка-четверка» на дистанции 200 метров. В составе команды выступили Александр Розов, Никита Максимов, Никита Бызов и Артем Михеев.

Дуэт Марии Давыкоза и Никиты Бызова также взял бронзу в дисциплине «байдарка-двойка смешанный» на дистанции 200 метров.

Напомним, чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ проходит с 31 августа по 4 сентября 2024 года в Краснодаре. Турнир проводят в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».

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