Подмосковные спортсмены выиграли 30 медалей на первенстве ЦФО по дзюдо

В Брянске с 4 по 8 сентября прошло первенство Центрального федерального округа по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. Спортсмены из Подмосковья выиграли на соревнованиях 30 медалей.

Сборная региона заняла первое место в общекомандном зачете. Команда привезла домой 10 золотых, пять серебряных и 15 бронзовых наград.

Подмосковные спортсмены сумели попасть на пьедестал почти во всех весовых категориях — они завоевали призовые места в 16 из 17 дивизионов. Область на турнире представили 110 дзюдоистов: 67 юношей и 43 девушки.

Состязания проходили в рамках реализации государственной программы «Спорт России».

Победители и призеры соревнований получили право выступить на первенстве России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет, которое пройдет в Тюмени с 21 по 25 октября. Путевки на национальный старт получили 37 спортсменов из Подмосковья.