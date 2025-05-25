Подмосковные спортсмены выиграли 26 медалей на первенстве России по кикбоксингу

Фото: Федерация кикбоксинга Московской области

Команда Подмосковья выиграла восемь золотых, шесть серебряных и 12 бронзовых наград на первенстве России по кикбоксингу. Турнир прошел с 18 по 23 мая в Наро-Фоминске. Его участниками стали более 1500 спортсменов из 73 регионов России. Об этом сообщили в министерстве спорта МО.

Подмосковье представили 75 кикбоксеров из 14 округов: Балашихи, Долгопрудного, Жуковского, Истры, Клина, Коломны и других. Бойцы провели схватки в дисциплинах «лоу-кик», «К1» и «фулл-контакт». В ведомстве также отметили, что на турнире состоялся отбор в состав национальной сборной.

Первое место в дисциплине «фулл-контакт» заняли Даниил Рогов, Михаил Харюк и Ксения Андреева. Серебряными призерами стали Ирина Левшина, Софья Батулова, Алик Папян и Дарья Мамей. Бронзу завоевали Никита Сухоруков, Родион Катышев, Максим Нихаев, Анастасия Короткова и Константин Болдуреску.

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В «лоу-кик» взяли золото Владимир Елисеев, Таисия Настечкина и Виктория Жигульская. Бронзу — Вячеслав Корнилов, Артур Баграмян, Шахзод Нумонов, Даниил Стрельцов, Вероника Турчинская, а также Артем Кокунин.

Победителями в дисциплине «К1» стали Степан Русин и Андрей Гущин. Серебряные награды выиграли Алина Бигулаева и Святогор Смирнов. Третье место досталось Максиму Мухину.

Ранее в Серпухове прошел спортивный семинар по универсальному бою.

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