Спортивный семинар по универсальному бою прошел в Серпухове

В спортивной школе «Русский медведь» прошел семинар по универсальному бою — прикладному боевому единоборству, которое объединяет лучшие элементы рукопашного боя, самбо, дзюдо, джиу-джитсу, карате, бокса и кикбоксинга. Универсальный бой состоит из двух частей: преодоления полосы препятствий, включающей бег по бревну, преодоление барьеров и другие упражнения и поединка на ринге.

Тренер-преподаватель высшей категории Павел Касатов провел занятие, в котором приняли участие воспитанники школы, занимающиеся универсальным боем, дзюдо и самбо. Спортсмены обменялись опытом, освоили новые приёмы и получили полезную информацию для дальнейшего развития.

Направление «Универсальный бой» начало работу в «Русском медведе» в январе этого года. Сейчас в группе занимается 14 человек, которые уже демонстрируют хорошие результаты на различных соревнованиях. В сентябре планируется открыть еще две группы.