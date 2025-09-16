Подмосковные спортсмены выиграли 23 медали на соревнованиях по боевым искусствам

Сборная Московской области по итогам XVII Всероссийских юношеских игр боевых искусств стала второй в общекомандном зачете в дисциплине «сито-рю». Подмосковные спортсмены выиграли на соревнованиях 23 награды.

Игры проходят в поселке Витязево в Краснодарском крае с 6 по 29 сентября. В программе заявлены 22 вида единоборств, а участие принимают около семи тысяч атлетов.

Высших наград в категории «ката» удостоились спортсмены из Подмосковья Асель Каримова, Роман Дмитриенко и Марсель Каримов. Еще одно золото в копилку команды принесло трио — Роман Дмитриенко, Артем и Никита Скударновы. Они стали первыми в «командном ката» среди мальчиков 12–13 лет. Победителем в «кумите» в категории до 50 килограммов среди мальчиков 12–13 лет стал Станислав Щигорцов.

Также участники из Московской области удостоились шести серебряных и двенадцати бронзовых наград.

Спортсменам разрешили заявляться сразу в двух весовых категориях — своей и следующей. В состав сборной региона вошли представители Коломны, Лобни и Богородского округа.