Подмосковные спортсмены выиграли 2 медали на чемпионате России по пятиборью

Подмосковные спортсмены выиграли несколько наград на чемпионате России по современному пятиборью. Они завоевали золото и серебро.

Как рассказали в областном Минспорте, золотые медали выиграли Анастасия Чистякова и Полина Баршенцева из Химок. Они одолели соперниц из Москвы.

Тандем в составе Дмитрия Докучаева и Анастасии Чистяковой занял второе место в дисциплине «эстафета-микст». Первое место заняли представители столицы. Замкнули тройку спортсмены из Нижнего Новгорода.

Пятиборцы соревновались в фехтовании, плавании, лазер-ране и преодолевании полосы препятствий.

Соревнования прошли в Москове с 11 по14 августа. В рамках госпрограммы «Спорт России».