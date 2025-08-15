Подмосковные спортсмены выиграли 2 медали на чемпионате России по пятиборью
Подмосковные спортсмены выиграли несколько наград на чемпионате России по современному пятиборью. Они завоевали золото и серебро.
Как рассказали в областном Минспорте, золотые медали выиграли Анастасия Чистякова и Полина Баршенцева из Химок. Они одолели соперниц из Москвы.
Тандем в составе Дмитрия Докучаева и Анастасии Чистяковой занял второе место в дисциплине «эстафета-микст». Первое место заняли представители столицы. Замкнули тройку спортсмены из Нижнего Новгорода.
Пятиборцы соревновались в фехтовании, плавании, лазер-ране и преодолевании полосы препятствий.
Соревнования прошли в Москове с 11 по14 августа. В рамках госпрограммы «Спорт России».
