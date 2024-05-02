Подмосковные спортсмены стали победителями и призерами фестиваля «Стальная воля» | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 14:46 Подмосковные спортсмены стали победителями и призерами фестиваля «Стальная воля» Подмосковная сборная выиграла соревнования для инвалидов РФС

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Подмосковная спортсмены стали победителями и призерами всероссийского фестиваля для людей с инвалидностью и лиц с ОВЗ «Стальная воля». В турнире, который проходил 24 по 27 апреля, впервые приняли участие команды из Казахстана и Белоруссии. Всего на фестиваль съехались участники из 31 региона страны.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, золото завоевала юношеская сборная региона в соревнованиях по мини-футболу среди лиц с интеллектуальными нарушениями, а лучшим игроком признали Данилу Верпипороха.

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Второе место заняли подмосковные спортсмены в категории лиц с заболеванием ЦП среди юношей, а бронзовая медаль досталась команде мужчинам с заболеваниями ЦП.

Спортсмены состязались в семи дисциплинах: футбол лиц с заболеванием ЦП, футбол ампутантов, футбол глухих, мини-футбол лиц с интеллектуальными нарушениями, мини-футбол слепых, футбол на электроколясках и трансплант-футбол.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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