Подмосковные спортсменки завоевали 7 медалей первенства мира по тайскому боксу

Спортсменки из Подмосковья привезли медали с первенства мира по тайскому боксу, прошедшего в Бангкоке. В этом турнире сборная России, в составе которой выступали наши атлетки, завоевала пять золотых и две бронзовые награды.

Соревнования прошли в четырех возрастных категориях: 10-11, 12-13, 14-15 и 16-17 лет. Среди победительниц оказалась Анастасия Чиркова из Сергиева Посада, которая стала пятикратной чемпионкой мира, одержав победу в финале над соперницей из Ирана. Александра Земсковене из Балашихи также принесла в копилку сборной золотую медаль, победив в финале спортсменку с Украины.

В числе золотых медалисток было три спортсменки из Серпухова. Яна Еремина уверенно выиграла финальный поединок у соперницы из Бельгии, София Нагуманова одержала верх над малайзийской атлеткой, а Василиса Киселёва в решающем бою смогла обойти канадку.

Бронзовые награды завоевали Ксения Свидинская из Химок и Анастасия Назарова из Серпухова. Первой не удалось завладеть золотой медалью в финале, где она уступила представительнице Австралии, а второй остановилась на полуфинальной стадии, проиграв хорватке.

В турнире приняло участие 1,7 тысячи участников из 110 стран, что подчеркивает масштаб соревнования. Мероприятие проходило с 12 по 19 сентября.

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