Подмосковные спортсменки выиграли 2 медали на первенстве Европы по боксу

Серебро и бронзу на первенстве Европы по боксу среди девушек завоевали спортсменки из Подмосковья. Об этом сообщили в Минспорте Московской области.

Ксения Андреева из Чехова заняла второе место в своей весовой категории. Она выиграла поединки с Антониной Хадер из Польши, Рози Свейлс из Шанхайской организации сотрудничества и Екрин Альп из Турции. В решающей схватке девушка встретилась с итальянкой Натальей Марией Семеничук и уступила ей.

Ксения Вишневская из Королева выиграла бронзу. В борьбе за медаль она победила спортсменок Жаю Калси (Англия) и Изабель Нолан (Ирландия), однако уступила сопернице Хамест Африкян (Армения).

Турнир прошел в городе Сараево (Босния и Герцеговина). Участие в соревнованиях приняли 240 юношей и 130 девушек из 28 стран Европы.

К сентябрю завершится масштабная реконструкция стадиона «Авангард» в Коломне, отметил губернатор Андрей Воробьев. Там откроют новые трибуны, футбольное поле с газоном и подогревом, легкоатлетический манеж и многое другое.

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