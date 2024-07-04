Подмосковные спортсменки победили на первенстве ЦФО по пляжному волейболу

Представительницы Московской области стали победителями и призерами первенства ЦФО по пляжному волейболу. Спортсменки выиграли четыре золотые, две серебряные и две бронзовые награды. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта региона.

Чемпионками стали Екатерина Юдина и Виктория Ломова. Маргарита Григорьева и Евдокия Староверкина заняли второе место, а Екатерина Червонос и Татьяна Шутова — третье. Девушки представляют подмосковное училище олимпийского резерва № 2.

В турнире среди юношей тандем Павла Григорьева и Кирилла Хвостова признали лучшим. Ранее в возрастной категории 2007/2008 годов рождения чемпионами стали Екатерина Ломова и Виктория Юдина, третье место занял дуэт Екатерины Шумской и Екатерины Конюховой.

Первенство ЦФО по пляжному волейболу среди юношей и девушек проходило в Рязани с 30 июня по 3 июля. Турнир провели в рамках нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что к сентябрю завершится масштабная реконструкция стадиона «Авангард» в Коломне. Там откроют новые трибуны, футбольное поле с газоном и подогревом, легкоатлетический манеж и многое другое.

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