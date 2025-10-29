Подмосковные спортсменки победили на международном турнире по теннису на колясках

Подмосковные спортсменки Виктория Львова и Людмила Бубнова стали победительницами международного турнира по теннису на колясках «Eureka Cup Taiwan Open» в парном разряде. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.

В финале Виктория и Людмила одержали уверенную победу над дуэтом Сакхон Кхантхайит из Таиланда и Марьян Зикри из Израиля со счетом 7:5, 6:3. Кроме того, Виктория Львова завоевала серебро в одиночном разряде, уступив в финале теннисистке из Японии.

Неделей ранее спортсменка уже отличилась на другом международном турнире — «Taipei Open», где выиграла золото, обыграв ту же израильскую соперницу.

В ведомстве уточнили, что соревнования «Eureka Cup Taiwan Open» проходили с 23 по 27 октября в Тайбэе и собрали сильнейших теннисисток из девяти стран мира.