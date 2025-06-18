Подмосковные специалисты напомнили о правилах безопасности при использовании газа

Газ используют более чем в 40 тысячах многоквартирных домов Подмосковья, однако не все жители беспокоятся о правильной вентиляции помещений. Специалисты из регионального министерства напомнили о правилах проветривания при использовании плит, колонок и котлов.

При работе такие устройства выделяют углекислый газ. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО.

Также если в комнате не хватает кислорода, то топливо сгорает не полностью и образуется новый газ — угарный. Он не имеет цвета и малозаметен, но чрезвычайно опасен для организма.

Среди симптомов отравления им головная боль, тошнота и слабость. Человек даже может потерять сознание.

В ведомстве напомнили, что для правильного процесса горения нужно открывать форточку и проветривать помещения свежим воздухом.

На прошлой неделе в одной из квартир в Перми нашли четырех девочек, отравившихся угарным газом. У двоих зарегистрировали смерть, еще две находятся в больнице. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося.