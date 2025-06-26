Подмосковные спасатели выступили на всероссийской мультигонке в Ленобласти

С 12 по работники «Мособлпожспаса» участвовали в экстремальной гонке Red Fox Adventure Race 2025. Соревнования прошли в поселке Карисалми, недалеко от Выборга, рядом с границей Финляндии.

В команде участвовали заместитель начальника территориального управления № 13 Максим Милосердов, пожарный Иван Кривобок из 271-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса», а также Владимир Звягинцев-Литкенс и Анастасия Райская.

«Команды участвуют в трех категориях: Light (12 часов), Short (24 часа) и Long (48 часов). Мы выбрали самую сложную и изнуряющую категорию — 48 часов. Прошли более 200 километров на велосипеде, 50 километров бегом и 30 километров по озерам, рекам, скалам, лесам и болотам. К сожалению, в этом году мы не заняли призовое место, но достойно представили Московскую область и уровень подготовки сотрудников ГКУ МО „Мособлпожспас“ на уникальной мультигонке», — подчеркнул Милосердов.

По его словам, гонка требует не только хорошей физической формы, но и умения работать в команде, быстро принимать решения и справляться с трудностями. В соревнованиях участвовали команды со всей страны.