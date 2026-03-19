Подмосковные спасатели рассказали, в каких случаях нужно звонить по номеру «112»

МЧС по Московской области: номер «112» доступен круглосуточно и бесплатно

Единый номер «112» предназначен только для экстренных ситуаций, когда счет идет на секунды. Об этом напомнили РИА «Новости» в пресс-службе главного управления МЧС России по Московской области.

На всей территории Подмосковья служба «112» работает круглосуточно и бесплатно. Позвать на помощь можно даже при нулевом балансе или заблокированной сим-карте.

Звонок всегда принимает профессиональный оператор, который уточняет обстоятельства. Он мгновенно передает информацию в нужную службу: пожарно-спасательное подразделение, полицию, скорую помощь или аварийную службу.

При обращении оператору необходимо спокойно и четко сообщить, что случилось. Важно назвать точный адрес, а на природе — описать ориентиры, населенный пункт и километр трассы.

Звонить по единому номеру спасения следует при серьезном ДТП, крупном пожаре с сильным задымлением и реальной угрозе жизни человека. Также операторов необходимо вызывать при авариях на коммунальных сетях и других происшествиях, требующих срочного реагирования.

Ложные вызовы отвлекают силы от реальных происшествий и наказывается по закону, подчеркнули в ведомстве.

Ранее в округе Пушкинский прошла проверка специализированной техники, предназначенной для оперативного выезда. В мероприятии приняли участие сотрудники МЧС, работники городского хозяйства и лесной охраны.