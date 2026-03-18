Смотр техники для реагирования в случае ЧС прошел в округе Пушкинский

Специализированную технику, предназначенную для оперативного выезда, проверили 17 марта. В мероприятии приняли участие сотрудники МЧС, работники городского хозяйства и лесной охраны.

Комиссию возглавил заместитель главы муниципалитета Юрий Гордеев. Инспекцию провели в рамках плановой проверки готовности к сезонным рискам — возможным паводкам и пожароопасным ситуациям.

Специалисты оценивали работоспособность узлов и агрегатов, наличие и исправность оборудования, укомплектованность расходными материалами и средствами пожаротушения. Особое внимание уделили готовности техники к работе в сложных погодных условиях и в местах с ограниченной доступностью.

По итогам проверки комиссия признала всю представленную технику готовой к выполнению задач при чрезвычайных ситуациях. Противопаводковые мероприятия и подготовка к пожароопасному сезону в округе продолжаются в плановом режиме.