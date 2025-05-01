Подмосковные спасатели присоединились к акции «Георгиевская ленточка»

Сотрудники территориального управления № 13 «Мособлпожспаса» приняли участие во Всероссийской акции «Георгиевская ленточка». Ее приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Мероприятия прошли в Ступине, Кашире, Серпухове и Серебряных Прудах. Первый заместитель начальника управления Александр Голяк объяснил, что цель акции — сохранить память о тех, кто погиб, защищая Родину.

«Сотрудники госучреждения рассказали гражданам о правилах ношения Георгиевской ленты. Ее принято носить слева на груди, чтобы подчеркнуть, что подвиг советских солдат навсегда останется в сердцах потомков», — подчеркнул Голяк.

Спасатели поздравили жителей с наступающим праздником и вручили им Георгиевские ленточки. Каждая черно-оранжевая полоска — это напоминание о тех, кто отдал жизнь за мир и будущее страны.