Подмосковные спасатели приняли участие в соревнованиях в Тобольске

Международные соревнования «Пожарная тяга. Сибирский характер» прошли в Тобольске. В турнире участвовали 20 команд из России и стран СНГ. Московскую область представили сотрудники 300-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» — командиры отделений Дмитрий Гришнов и Денис Сиголаев, пожарный Александр Матвеев и начальник части Сергей Каличун.

«Трасса состояла из трех основных этапов, направленных на преодоление физических трудностей, с которыми сталкиваются пожарные в своей работе. Стартовали участники в боевой одежде и с выключенными аппаратами. Баллоны за спиной скорее выполняли роль дополнительной нагрузки. Первым делом пожарные проходили этап „рукоход“, где передвигались на руках по ступеням выдвинутой горизонтально автолестницы, удерживая собственный вес в полном пожарном снаряжении. На следующем этапе под названием „пирамида“ они разбирали и заново собирали стопу из 35-килограммовых скаток рукавов», — уточнил Каличун.

По его словам, соревнования отличались от привычных — это был настоящий силовой экстрим, где требовались сила, выносливость и командная работа. Участникам предстояло перевернуть легковой автомобиль, поднять квадроцикл, подвешенный к шесту, сдвинуть с места пожарный «Урал» и пройти другие испытания. В финале команды поднимались по автолестнице на башню и завершали этап нажатием сигнальной кнопки. На выполнение всей дистанции уходило от пяти до восьми минут.