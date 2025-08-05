Подмосковные спасатели приняли участие в двух поисковых операциях за сутки

В первой ситуации помощь понадобилась семье из пяти человек. Они долго блуждали в лесу рядом с деревней Новомихайловское и в итоге позвонили в службу экстренных вызовов 112. Заместитель начальника ПСЧ-297 Сергей Топал сообщил, что на место прибыли спасатели и сотрудники полиции. По телефону они смогли связаться с семьей, определили примерное местоположение по геолокации и начали поиски. По словам Топала, через час грибников нашли и благополучно вывели из леса. Никто не пострадал, медицинская помощь не понадобилась.

Позже в этот же день за помощью обратился мужчина 1954 года рождения, который вместе с двумя внуками — 11 и 13 лет — также заблудился в лесу, но уже в районе СНТ «Гусево» в Сергиево-Посадском округе. Как рассказал старший смены Дмитрий Кулиш, мужчина пытался найти выход с помощью навигатора, но из-за плохой связи и почти разряженного телефона это не удалось. На место прибыли сотрудники пожарно-спасательной части и связались с добровольцами из отряда «ЛизаАлерт». Те передали координаты предполагаемого местоположения и сообщили, что неподалеку от леса стоит автомобиль Skoda Yeti, оставленный мужчиной. От машины спасатели начали прочесывать местность и примерно через час нашли дедушку с внуками. Все трое также не нуждались в медицинской помощи.