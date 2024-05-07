Подмосковные спасатели приняли участие в «Бессмертном автополке» | 360°

Подмосковье 07 мая 2024, 14:59 Подмосковные спасатели приняли участие в «Бессмертном автополке» Главное управление МЧС России по Московской области

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Пожарные и спасатели Московской области принимают участие в акции «Бессмертный автополк» в преддверии Дня Победы. Портреты участников Великой Отечественной войны, чьи родственники служат в МЧС России, установили на пожарных автоцистернах, чтобы отметить 79-ю годовщину Победы.

Старший инспектор отделения кадровой и воспитательной работы ГУ МЧС России по Московской области Надежда Шестакова отметила, что сотрудники 14-го отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России Московской области почитают память своих предков, которые сражались против немецких захватчиков.

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В канун праздника на трех пожарных автоцистернах ПСЧ № 32 в Коломне были установлены фотографии героев. Также к акции «Бессмертный автополк» присоединились подразделения пожарной службы из Луховиц и Зарайска

Возможности разместить фотографии всех родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, на спецтехнике, конечно, ограничены, поэтому в караульном помещении 32-й пожарно-спасательной части была создана Доска памяти.

«Люди, которые внесли свой неоценимый вклад в Победу, они до сих пор с нами, до сих пор в строю», — добавил старший мастер газодымозищитной службы ПСЧ № 32 Алексей Черябкин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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