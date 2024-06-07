Подмосковные спасатели потушили более 200 пожаров за неделю

Работники «Мособлпожспаса» совершили более двух тысяч выездов за неделю. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

За неделю спасатели выехали 17 раз на ликвидацию последствий ДТП, 228 — на тушение пожаров и 250 — на оказание помощи населению. Помимо этого, они три раза ликвидировали боеприпасы времен Великой Отечественной войны и один раз спасли животное.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль. Он подчеркнул, что 95% лесных пожаров происходит по вине человека.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».