Подмосковные спасатели порекомендовали жителям подготовить дачи к зиме

С наступлением холодов жители Подмосковья начинают уезжать из загородных домов и дач, оставляя их до весны. Работники «Мособлпожспаса» напомнили: чтобы не столкнуться с проблемами после зимы, важно заранее подготовить жилье.

Начальник территориального управления № 9 «Мособлпожспаса» Сергей Жукин отметил, что особое внимание нужно уделить безопасности. По его словам, в первую очередь необходимо перекрыть подачу газа — это поможет избежать утечек и возможных аварий. Также важно проверить печи и дымоходы, убедиться, что огонь полностью погашен, а зола удалена. Это снизит риск случайного возгорания.

«Дачникам необходимо принять все возможные меры для предотвращения непредвиденных ситуаций, связанных с замыканием электропроводки. Для этого следует выкрутить пробки или отключить автомат на вводе распределительного щита, чтобы исключить риск возгорания. Все электроприборы, оставшиеся в здании и на территории участка, должны быть полностью обесточены», — заключил Жукин.

Кроме того, нельзя оставлять в доме газовые баллоны, бензин и другие легко воспламеняющиеся материалы, так как без присмотра они представляют серьезную опасность. Соблюдение этих простых правил поможет сохранить загородный дом в безопасности на весь зимний период.