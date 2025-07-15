Подмосковные спасатели напомнили правила безопасного поведения на воде

Сотрудники «Мособлпожспаса» провели профилактический инструктаж для жителей и гостей Подмосковья. Мероприятия проводили на водных объектах во избежание несчастных случаев, сообщили в пресс-службе организации.

Из-за несоблюдения правил поведения на пляжах летний отдых может превратиться в трагедию.

Родителям и детям напомнили, что купание разрешено только в оборудованных местах, где дежурят спасатели. Такие пляжи проверены, на их две не может оказаться глубоких ям или веток, а также мусора.

Также жителей и гостей Подмосковья призвали не полагаться на надувные матрасы и нарукавники и не уплывать на них далеко. Сотрудники отметили, что заплывать за буйки запрещено, там отдыхающих может настигнуть течение, резкий обрыв дна или водовороты.

Перед купанием обязательно строит посмотреть прогноз погоды и убедиться, что вода в водоемах не сильно холодная. В жару в воду необходимо заходить постепенно, чтобы не было резкого перепада температур.

«Важно следить за временем купания, чтобы избежать переохлаждения и судорог, которые могут возникнуть после длительного пребывания в воде. Поэтому через 15–20 минут лучше всего выйти из водоема и устроить перерыв», — добавил заместитель начальника территориального управления №13 Эдуард Морозов.

Спасатели призвали взрослых следить за детьми, даже если те умеют плавать, а также попросили избегать игр с удержанием под водой, хватанием за ноги или шутливым «топлением».

Помимо этого, работники подразделений раздали отдыхающим памятки с полезной информацией и телефонами экстренных служб.