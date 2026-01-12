Подмосковные спасатели напомнили жителям правила поведения у водоемов зимой

Подмосковные спасатели 10 и 11 января провели плановые профилактические рейды в Рузе, Шаховской и Можайском округе. Специалисты 298-й пожарно-спасательной части и постов «Мособлпожспаса» вышли на лед, чтобы напомнить рыбакам и отдыхающим об опасности.

Заместитель начальника территориального управления № 2 Андрей Образцов пояснил, что с наступлением холодов такая работа становится ежедневной. Спасатели не только беседуют с людьми, но и регулярно замеряют толщину льда для контроля обстановки.

«Важно помнить, что безопасной для одного человека считается толщина льда не менее 10 сантиметров. Специалисты предупреждают, что лед замерзает неравномерно: сначала у берегов и на мелководье, а затем на середине водоема. Однако его прочность может быть обманчивой, особенно в камышах, у кустарников, в местах выхода родников или под сугробами, где ледяной панцирь часто бывает более тонким и хрупким», — уточнил Образцов.

Самый надежный — синеватый или зеленоватый прозрачный лед, а белый, молочный и матовый может таить опасность.

Кроме того, жителей предостерегли от катания на несанкционированных горках, спуски которых идут к водоемам.

Андрей Образцов также напомнил правила поведения в критической ситуации. Если человек упал под лед, важно не паниковать и звать на помощь. Следует как можно скорее освободиться от тяжелых вещей, широко раскинуть руки и ухватиться за кромку льда.

Выбираться следует плавно, перекатываясь на более прочную поверхность, и затем отползти от полыньи. Если человек стал свидетелем падения под лед, он должен немедленно позвонить по единому номеру экстренных служб «112».