Подмосковные спасатели напомнили правила пожарной безопасности зимой

С наступлением холодов в Подмосковье регулярно увеличивается число бытовых пожаров. Каждый год с началом отопительного сезона спасатели напоминают жителям, что большинство возгораний происходят из-за неосторожности и нарушений элементарных правил безопасности.

Начальник территориального управления № 9 «Мособлпожспаса» Сергей Жукин отметил, что многие жители в погоне за теплом забывают о базовых мерах предосторожности. Люди включают неисправные приборы, пренебрегают инструкциями, а в некоторых случаях используют самодельные устройства.

Особенно часто пожары происходят из-за некорректной эксплуатации печного отопления — эта проблема остается актуальной для сельских территорий и дачных домов.

Спасатели напоминают, что предотвратить пожар можно, если заранее подготовиться к зимнему сезону. Владельцам частных домов и дач советуют перед началом отопительного периода проверить состояние печей и дымоходов, а затем регулярно очищать их от сажи.

«Оставлять топящиеся печи без присмотра или поручать их надзор детям крайне опасно. Не допускается размещать топливо и другие горючие материалы на предтопочных листах. Использование угля, кокса и газа в печах, не предназначенных для этого, также представляет серьезную угрозу», — подчеркнул Сергей Жукин.

Он также напомнил, что при использовании электрообогревателей следует отдавать предпочтение исключительно сертифицированным промышленным моделям.

Категорически запрещено пользоваться самодельными устройствами и поврежденными электроприборами. Кроме того, причиной возгораний нередко становятся изношенная изоляция проводов и неисправные розетки.

«Спасатели не рекомендуют одновременно включать в электросеть несколько мощных потребителей, таких как электроплита, электрокамин или чайник, чтобы избежать перегрузки сети. Важно помнить, что при уходе из дома необходимо выключать все электронагревательные приборы», — добавил Жукин.

Соблюдение этих правил поможет избежать пожаров, сохранить жилье, здоровье и самое ценное — человеческие жизни.