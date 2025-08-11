Подмосковные спасатели напомнили правила поведения при пожаре

В минувшие выходные сотрудники территориального управления № 13 «Мособлпожспаса» организовали серию профилактических бесед с жителями Каширы, Серпухова, Ступина и Серебряных Прудов.

Во время встреч специалисты уделили особое внимание алгоритму действий при возгораниях. Нередко пожары возникают из-за некорректного использования газового оборудования и электрических приборов.

«Огнеборцы призвали население не давать детям спички, хранить в безопасном месте горючие жидкости, регулярно проверять исправность электрооборудования и быть осторожными с источниками открытого огня», — отметил первый заместитель начальника территориального управления № 13 Александр Голяк.

При обнаружении возгорания необходимо немедленно позвонить по номеру 112, четко назвать адрес и характер происшествия, а также предупредить соседей об опасности.

На начальной стадии пожара допускается самостоятельное тушение с помощью воды, плотной ткани или сыпучих материалов, но категорически запрещено использовать воду для ликвидации возгораний электропроводки.

«Если справиться с огнем не удалось, нужно немедленно покинуть помещение, прикрыв за собой двери и окна, чтобы ограничить приток кислорода. Пожарные предупредили, что при задымлении нельзя прятаться в укромных местах, нужно как можно быстрее покинуть опасную зону, пригнувшись к полу или ползком, и дышать через влажную ткань», — подвел итоги Александр Голяк.

Жителям раздали тематические брошюры с контактами экстренных служб и краткой инструкцией.