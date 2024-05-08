Подмосковные спасатели напомнили правила эксплуатации обогревателей | 360°

Подмосковье 08 мая 2024, 12:20 Подмосковные спасатели напомнили правила эксплуатации обогревателей ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Жители Подмосковья стали чаще пользоваться обогревателями из-за вернувшихся холодов. Работники «Мособлпожспаса» напомнили правила эксплуатации электроприборов, с которыми следует соблюдать осторожность.

Неправильное использование обогревателей может стать причиной возникновения возгораний. Спасатели уточняют, что нельзя пользоваться самодельными и сломанными электроприборами, так как маленькая искра или короткое замыкание могут стать причиной пожаров.

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Работники «Мособлпожспаса» также рекомендуют устанавливать электрообогреватели на негорючие теплоизоляционные подставки и не оставлять технику без присмотра.

«Специалисты дополнили, что из-за нарушения этих правил увеличивается риск появления пожаров, поэтому домовладельцам следует соблюдать осторожность и сохранять бдительность», — подчеркнул заместитель начальника территориального управления № 5 ГКУ МО «Мособлпожспас» Павел Демидов

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о программе модернизации ЖКХ в регионе на ближайшие пять лет.

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