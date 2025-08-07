Подмосковные спасатели напомнили правила безопасности во время купания и рыбалки

Сотрудники «Мособлпожспас» регулярно проводят рейды на водоемах в Подмосковье. На них жителям напоминают правила безопасного поведения во время отдыха и купания. Такие мероприятия помогают предотвратить несчастные случаи.

Как рассказал заместитель начальника поисково-спасательного поста Владимир Ремизов, во время рейдов специалисты беседуют с жителями и рассказывают о мерах безопасности во время отдыха на природе.

Так, спасатели не рекомендуют купаться в непроверенных и необорудованных местах, а также ловить рыбу рядом с местами отдыха. Во время непогоды не следует купаться и заходить на большое расстояние с удочкой.

«При забросе снасти необходимо убедиться в том, что крючок с наживкой не зацепит окружающих, и ни в коем случае не следует поспешно заходить в воду для освобождения зацепившейся приманки — дно часто скрывает водоросли, илистые ямы, коряги и острые предметы», — отметил Владимир Ремизов.

При первых признаках ухудшения погоды следует прекратить купание и ловлю рыбы и укрыться в безопасном месте. Кроме того, во время отдыха не рекомендуется пить спиртное и оставлять без присмотра детей.

«Работники госучреждения настоятельно просят отдыхающих соблюдать необходимые меры предосторожности и почаще напоминать о правилах безопасности своим близким», — заключил Владимир Ремизов.