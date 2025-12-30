Подмосковные спасатели напомнили правила безопасного отдыха во время праздников

Подмосковье готовится к наступлению Нового года. Во время каникул жители традиционно посещают региональные мероприятия, парки и катки. В преддверии праздников спасатели Подмосковья напомнили о соблюдении правил безопасности

Заместитель начальника «Мособлпожспас» Игорь Сорокин напомнил, что в праздничной суете легко потерять из виду ребенка, поэтому родителям стоит быть особенно внимательными.

Он посоветовал класть ребенку в карман записку с номером телефона. Со старшими детьми следует заранее обозначить место встречи на случай, если вы случайно разминетесь.

«Также не забудьте о светоотражающих элементах на верхней одежде — они сделают ребенка заметным в вечернее время. Что касается поведения в самой толпе, то здесь тоже есть свои правила. Улицы и площади в новогодние праздники традиционно привлекают множество горожан, и ваша безопасность во многом зависит от осмотрительности», — добавил он.

Спасатель призвал избегать самого центра скопления людей и держаться ближе к краям площадей. Стоит обходить узкие проходы, арки и места с высоким потоком посетителей.

Также важно заранее изучить план локации, запомнить местонахождение выходов и медицинских пунктов.

Игорь Сорокин напомнил, что следует следить за кровнем заряда мобильного телефона и одеваться по погоде.

«Тесная обувь на высоком каблуке или сковывающая движения одежда в толпе могут стать причиной падения и травмы. Будьте внимательны к окружающим, избегайте резких движений, не идите против общего потока людей. Забота о безопасности точно не испортит праздничного настроения, при этом позволит вам быстро сориентироваться в случае необходимости», — сказал он.