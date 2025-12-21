Подмосковные спасатели напомнили правила безопасного использования пиротехники

Фейерверки традиционно становятся кульминацией приближающегося новогоднего торжества. Однако в период зимних праздников возрастает число несчастных случаев, связанных с использованием пиротехники. Правила запуска салютов и петард напомнили подмосковные спасатели.

«Петарда, взорвавшаяся в руке, может в доли секунды превратиться в причину тяжелейших ожогов и увечий. Ракета, отклонившаяся от траектории, способна стать источником пожара, уничтожающего имущество и угрожающего жизни людей», — предупредил заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Игорь Сорокин.

Любое пиротехническое изделие является объектом повышенного риска и требует предельной осторожности.

На что стоит обратить внимание?

1. Ответственная покупка. Лучше приобретать пиротехнику в официальных торговых точках, имеющих лицензию и сертификат соответствия у изделий. Спасатели советуют воздержаться от покупки такого вида товаров на стихийных рынках, у уличных торговцев и через непроверенные интернет-площадки.

2. Изучение инструкции. Следует обратить внимание на класс опасности, срок годности и указания по подготовке и запуску.

3. Выбор места. Идеальной площадкой может стать открытое пространство без деревьев, зданий, автомобилей, линий электропередач и легковоспламеняющихся предметов. Специалисты напоминают, что запускать пиротехнику в помещениях категорически запрещено.

4. Дисциплина во время запуска. Не следует направлять изделия в сторону людей, животных, построек или машин, а также наклоняться над уже активированной петардой или фейерверком. Очень опасно запускать поврежденную или не сработавшую пиротехнику повторно.

Особое внимание стоит уделить детям. Запускать салюты и петарды разрешено только взрослым. Подростки могут присутствовать, но под жестким контролем старших.