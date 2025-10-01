Подмосковные спасатели напомнили пожилым людям правила безопасности

Международный день пожилого человека отмечают 1 октября. В этот день особенно важно помнить о безопасности старшего поколения. С возрастом людям становится сложнее замечать угрозы, а даже привычный дом может быть небезопасным.

Работники «Мособлпожспаса» регулярно помогают пожилым людям, которые потерялись на природе, упали дома или почувствовали себя плохо и не смогли открыть дверь. Поэтому так важно создать для них безопасные условия жизни.

Заместитель начальника учреждения Сергей Щетинин отметил, что многое зависит от внимания близких. Он подчеркнул, что нужно навещать родителей и бабушек с дедушками, следить за их здоровьем, помогать в быту и заботиться о том, чтобы их дом был безопасным.

Щетинин рассказал, что специалисты советуют проверять жилье на наличие опасностей: закрывать острые углы мебели, обеспечивать яркий свет в комнатах и коридорах, особенно между спальней и ванной. Он добавил, что ковры лучше закрепить или убрать, провода поднять с пола, а в ванной и туалете поставить поручни. Также рекомендуется покупать пожилым людям обувь с нескользящей подошвой, проверять исправность газового оборудования, электроприборов и розеток.

Чтобы можно было быстро попасть в дом в экстренной ситуации, специалисты советуют убрать внутренние замки и задвижки на входной двери. Кроме того, важно следить за сроками годности лекарств, а тем, кто может потеряться, положить в карман записку с адресом и телефоном.