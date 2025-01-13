Подмосковные спасатели напомнили об опасности выхода на тонкий лед водоемов

Сотрудники «Мособлпожспаса» провели профилактический рейд на Иваньковском водохранилище в Дубне. Отдыхающим напомнили об опасности выхода на неокрепший лед водоема.

Как рассказал заместитель начальника ПСП ПСЧ-215 Александр Проценко, спасатели измерили толщину льда и напомнили жителям о важности соблюдения правил безопасности. Они отметили, что толщина покрова недостаточна, чтобы выдержать вес человека.

«Спасатели предупредили любителей активного отдыха о том, что несоблюдение элементарных мер безопасности часто приводит к печальным последствиям и трагедия. Специалисты рассказали жителям, что ледяная поверхность с большой толщиной все равно может быть опасной, так как из-за перепадов температурного режима, сточных вод, мусора и водной растительности её прочность стремительно уменьшается», — заключил он.

Он добавил, что опасность представляют проруби, трещины и лунки, которые прячутся за тонким слоем льда.

Спасатели также раздали жителям листовки с правилами безопасного поведения у водоемов зимой.