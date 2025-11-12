Подмосковные спасатели напомнили об опасности при использовании газовых баллонов

С наступлением холодов в Подмосковье возрастает риск пожаров из-за неправильного использования газового оборудования в частных домах. Осенью и зимой жители чаще начинают пользоваться газовыми баллонами для бытовых нужд, что требует особой осторожности. В «Мособлпожспасе» призвали строго соблюдать правила безопасности при хранении и эксплуатации газовых баллонов.

Начальник территориального управления № 4 Алексей Бабенко отметил, что газовые баллоны представляют повышенную опасность, и их неправильное хранение или использование может привести к взрывам, пожарам и серьезным последствиям, особенно в холодное время года, когда их используют для обогрева помещений.

Сотрудники противопожарно-спасательной службы объяснили, что баллоны нужно хранить только в вертикальном положении в хорошо проветриваемых помещениях, исключая их нагрев. Нельзя размещать их в жилых комнатах, рядом с отопительными приборами или под прямыми солнечными лучами.

«Заправку следует осуществлять только на специализированных станциях, используя баллоны, прошедшие своевременную проверку. При появлении запаха газа нужно немедленно перекрыть вентиль, проветрить помещение и позвонить по номеру 112», — заключил Бабенко.

При использовании баллонов важно регулярно проверять состояние вентилей и соединительных элементов, а также убедиться в исправности всего газового оборудования.