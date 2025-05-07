Подмосковные спасатели напомнили о правилах пожарной безопасности в частном доме

Сотрудники Мособлпожспас напомнили жителям правила пожарной безопасности. В условиях прохладной весенней погоды, когда многие используют печное отопление, особенно важно соблюдать меры предосторожности.

Начальник 322-й пожарно-спасательной части Алексей Григорьев напомнил, что в частных домах пожары чаще всего возникают из-за плохого состояния печей и труб, а также из-за небрежной топки и неосторожного обращения с огнем.

Жителям напомнили, что печь нельзя топить более трех раз в сутки не дольше полутора часов. Использование слишком длинных дров может привести к возгоранию, так как тлеющие поленья способны выпасть.

Особую опасность представляют оставленные без присмотра работающие электроприборы. Специалисты подчеркивают важность обучения детей правилам безопасности и хранения спичек, зажигалок и горючих жидкостей в недоступных местах.