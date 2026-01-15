Подмосковные спасатели напомнили о правилах безопасности при крещенских купаниях

Православные отметят Крещение в ночь с 18 на 19 января. Традиционно в этот день многие жители Подмосковья примут участие в купаниях. Спасатели напомнили о соблюдении мер безопасности, которые помогут избежать чрезвычайных ситуаций.

Купания следует осуществлять только в подготовленных местах, где есть удобные подходы, лестницы и освещение. Там будут дежурить спасатели и врачи.

Перед погружением важно оценить свое здоровье. Жителям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов дыхания следует воздержаться от купаний. Также спасатели призвали воздержаться людям с температурой и плохим самочувствием. также важно не оставлять детей без присмотра.

«Перед входом в воду рекомендуется сделать легкую разминку, чтобы разогреть мышцы. Погружение должно быть кратковременным — не более одной минуты. После выхода из воды необходимо быстро вытереться насухо, надеть теплую одежду и выпить горячий чай», — отметили в службе спасения.

При возникновении чрезвычайной ситуации нужно обращаться по номеру 112.

Жителей призвали быть осторожными и строго соблюдать меры безопасности.