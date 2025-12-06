Подмосковные спасатели напомнили о мерах безопасности при установке елки

Некоторые жители Подмосковья уже принялись украшать дома к Новому году. Совсем скоро придет пора ставить в жилища главный символ праздника — елку. Однако важно соблюдать несколько правил по установке и подбору украшений для новогодней красавицы, напомнили в «Мособлпожспасе».

Как отметил заместитель начальника учреждения Игорь Сорокин, елку следует устанавливать на устойчивом основании. Важно помещать дерево подальше от отопительных приборов, батарей и источников огня. Ветви не должны загораживать выходы, касаться стен, штор и потолка. В случае, если в доме есть дети и животные, нужно сделать так, чтобы конструкцию было невозможно опрокинуть.

Также особое внимание стоит уделить и подбору украшений. Лучше приобрести игрушки из негорючих или огнестойких материалов, отказавшись от таких материалов, как вата, бумага и целлулоид. Особенно опасно использовать зажженные свечи.

Исправность гирлянд следует проверять заранее и не использовать светящиеся растяжки, если у них есть треснувшие лампочки, повреждены провода и присутствует запах гари при включении.

«Не оставляйте включенные гирлянды без присмотра, особенно на ночь или при уходе из дома», — напомнил Сорокин.

Кроме того, он обратил внимание, что в помещениях категорически запрещается использовать пиротехнику. Фейерверки, петарды, бенгальские огни можно зажигать только на улице, на безопасном расстоянии от жилья и людей.