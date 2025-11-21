Подмосковные синхронисты завоевали три медали на Кубке России

Подмосковные спортсменки завоевали три медали на Кубке России по синхронному плаванию. В копилке наград региона оказались два серебра и бронза, сообщили в Минспорте Московской области.

Второе место в дисциплине «дуэт — техническая программа» заняли воспитанницы Училища олимпийского резерва № 1 из Краснознаменска Валерия Плеханова и Анастасия Никитиенко. Первыми стали синхронистки из Санкт-Петербурга, а третьими — представительницы Татарстана.

Еще одно серебро Подмосковью удалось взять в дисциплине «группа — техническая программа». В составе команды выступали Екатерина Акчибаш, Марина Белова, Александра Воронова, Яна Ковальчук, Дарья Кожевникова, Станислава Прокофьева, Виктория Сидоренко, Анна Супрунюк, Ксения Акчибаш, Софья Бабиченко, Анастасия Никитенко и Валерия Плеханова.

Золото и бронза достались сборным Санкт-Петербурга и Татарстана соответственно.

Таким же составом синхронистки Московской области выиграли бронзовую медаль в дисциплине «акробатическая группа». Лидерами в тройке стали столичные команды.

В региональном Минспорте напомнили, что Кубок России по синхронному плаванию проходит с 19 по 22 ноября в Калининграде. Участие в нем принимают более 240 сильнейших спортсменов.

Соревнования организованы в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».