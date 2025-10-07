Подмосковные школы и колледжи пригласили к участию в экологическом рейтинге

Начался прием заявок в рейтинг «зеленых школ» России. Подать заявку на участие в нем пригласили подмосковные средние образовательные учреждения и колледжи, где развиваются природоохранные практики: раздельный сбор отходов, проекты по энергосбережению, экоуроки и экскурсии.

«Практика показывает, что российское экологическое движение молодеет. Это очень радует, поскольку молодые люди наиболее восприимчивы к проблемам экологии, они креативны, деятельны и генерируют массу природоохранных инициатив. Надеюсь, что подмосковные школы займут достойное место в новом рейтинге», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Цель события — не только найти те учебные заведения, где активно развиваются природоохранные инициативы, но и распространить этот опыт. Идеи могут послужить источником вдохновения педагогов и учащихся для новых совместных проектов.

Заявки принимаются до 31 октября. Для регистрации доступна онлайн-анкета на платформе ecoclass.me. К ней необходимо приложить подтверждающие материалы о деятельности школы или колледжа.

Итоги рейтинга будут опубликованы 25 декабря. Подробная информация доступна на официальном сайте проекта.