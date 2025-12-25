Подмосковные школьники выиграли 4 награды на олимпиаде по робототехнике

Юные инженеры из Московской области показали блестящий результат на всероссийской олимпиаде по робототехнике «От кода — к взлету». Они выиграли четыре награды.

Абсолютным победителем в профиле «Мобильные роботы» стал одиннадцатиклассник Ярослав Холунов из школы № 8 в Пушкинском округе. Школьник углубленно изучает робототехнику, информатику и математику.

В этом же профиле призерами стали еще два талантливых жителя Подмосковья — одиннадцатиклассник Максим Воронков из школы № 1 с Раменском и десятиклассник Михаил Кухаркин из школы № 3 в Балашихе. Оба ранее продемонстрировали высокие результаты на олимпиадах и других соревнованиях.

В категории, посвященной беспилотным летательным аппаратам, призером стал Андрей Дятлов — одиннадцатиклассник из Физтех-лицея имени П. Л. Капицы в Долгопрудном, который часто выступает на международных соревнованиях по робототехнике и искусственному интеллекту.

В заключительном этапе интеллектуальных состязаний свой талант продемонстрировали свыше 400 старшеклассников из 26 регионов России.

Школьники настраивали дроны, разрабатывали алгоритмы полета, а также программировали роботов. Для участников подготовили образовательную и культурную программы, а также технологическое шоу.