Подмосковные школьники собрали свыше 500 кг макулатуры на всероссийской акции

Весной прошла всероссийская акция «Посадим лес вместе». В ней приняли участие подмосковные школьники — вместе они собрали более полутонны макулатуры.

В акции принимали участие школьники из 18 регионов: Татарстана, Чувашии, Липецкой, Оренбургской, Саратовской и других областей. Всего они собрали 20,5 тысячи тонн макулатуры, из которых более полутонны от подмосковных ребят.

«Из 20,5 тонны собранной макулатуры более полутонны — заслуга школьников из округов Балашиха и Щелково. От имени подмосковных экологов хочу выразить им искреннюю благодарность и надеюсь, что и в следующих экоакциях подмосковные участники будут одними из первых», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

За два года проведения акции было передано на переработку 29,7 тонны макулатуры.

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