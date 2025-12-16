Подмосковные школьники смогут посетить «Урок цифры» про нейросети до 21 декабря

Подмосковным школьникам предоставили дополнительное время, чтобы разобраться в тонкостях работы искусственного интеллекта. Интерактивный урок «Дело в чате: эволюция нейросетей и цифровая безопасность» продлили до 21 декабря.

В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи уточнили, что программу, подготовленную специалистами «Яндекса», освоили уже свыше 33 тысяч учащихся.

В рамках игровых заданий школьники учатся взаимодействовать с нейросетями и создавать собственных ассистентов на базе искусственного интеллекта. Кроме того, им рассказывают об основах цифровой безопасности.

Каждый слушатель получает именной сертификат об участии.

Занятие проходит дистанционно на платформе всероссийского образовательного проекта «Урок цифры». Выполнять задания можно как самостоятельно из дома, так и вместе с классом в школьном компьютерном кабинете.

Инициативу реализуют в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».