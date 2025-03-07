Подмосковные школьники поздравили работниц скорой помощи с 8 Марта

В преддверии 8 Марта сотрудниц подстанций скорой помощи Подмосковья поздравили с праздником. В акции приняли участие волонтеры и школьники.

«Нас очень по-доброму поздравили с наступающим праздником талантливые ученики средней школы № 15 имени Бориса Флерова. Ребята, призеры и лауреаты городских и районных конкурсов чтецов, подарили коллективу массу положительных эмоций. Их поздравления были теплыми, яркими и очень трогательными», — поделилась эмоциями заведующая Королевской подстанцией скорой медицинской помощи Юлия Сортова.

Женщины-медики из 56 подстанций наравне с коллегами-мужчинами ежедневно спасают жизни и заботятся о здоровье людей. Такое внимание к их труду вызывает только положительные эмоции.