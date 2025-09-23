Сборная Подмосковья выиграла 5 медалей на чемпионате высоких технологий

Сборная Подмосковья приняла участие в заключительном этапе конкурса профмастерства «Чемпионат высоких технологий». Школьники и студенты выиграли пять медалей, три из которых — золотые.

Три золотые медали сборной принес студент Физико-технического колледжа Илья Канин. Серебро завоевали учащиеся Физтех-лицея Матвей Летуновский и Никита Комков.

«Уже третий год подряд сборная Подмосковья показывает высокий результат. Такой успех — итог обновления лабораторий и мастерских в колледжах, усиленной подготовки со стороны преподавателей, а также значительного количества практических занятий в программе обучения», — отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Чемпионат прошел в Великом Новгороде с 17 по 21 сентября на базе научно-технического центра «Интеллектуальная электроника — Валдай». В нем участвовали более 15 тысяч человек из 76 регионов России и 26 стран. Они соревновались по 15 компетенциям, среди которых — кибериммунная автономность и фармацевтические решения.