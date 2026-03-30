Подмосковные семьи прошли тренинг по управлению страхом за здоровье детей

В Москве 29 марта прошла встреча, посвященная психологической поддержке семей, воспитывающих детей с муковисцидозом. Мероприятие собрало в пространстве компании «Делимобиль» свыше 30 семей из Подмосковья.

Участники тренинга откровенно делились своими переживаниями. По словам родителей, энергию больше всего расходует страх, который также трансформируется в чувство вины и долга, а также навязчивые тревожные мысли, из которых сложно выбраться.

Встреча под названием «Полчаса для тревоги» состоялась в рамках проекта «В фокусе — жизнь. Продолжение», который реализует региональная общественная организация Московской области «Помощь больным муковисцидозом».

Психологи проекта Алексей и Екатерина Курбатовы предложили родителям действенную технику, получившую название «Полчаса для тревоги», смысл которой заключается в том, чтобы выделить определенное время, в течение которого можно изложить страхи на бумаге, прожить эмоции, а затем сознательно вернуться к привычной жизни.

Такой подход, как отмечают специалисты, помогает получить утраченное чувство контроля над переживаниями.

Елена из Видного поделилась, что в рамках тренинга осознала, как сильно зацикливается на страхах, не позволяя себе просто жить.

«Раньше пыталась остановить тревогу волей, но становилось хуже. Теперь я знаю: если говорю себе „я потревожусь об этом с 20:00 до 20:30“, это дает ощущение, что я управляю своей жизнью», — отметила, в свою очередь, Виктория из Лыткарина.