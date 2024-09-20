Подмосковные самбисты победили на всероссийских соревнованиях

Подмосковные спортсмены выиграли две золотые медали на всероссийских спортивных играх Александра Невского. Турнир, в которому приняли участие борцы от 12 до 14 лет из 68 регионов России и Белоруссии, прошел в Нижегородский области.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, Максим Макеев из Лыткарина завоевал золото в весовой категории до 45 килограммов, а Анастасия Гордеева из Королева — в весе до 47 килограммов.

Благодаря победе подмосковных самбистов сборная региона заняла третье место в общекомандном зачете среди 68 субъектов России.

​Турнир прошел в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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