Подмосковные росгвардейцы задержали подозреваемого в сбыте наркотиков

Фото: Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину по подозрению в сбыте наркотических веществ. Они обратили на него внимание во время выполнения задач по охране правопорядка в городском округе Котельники.

При приближении служебного автомобиля он проявил тревогу и попытался уйти. В результате беседы гражданин признался, что у него с собой оказалось запрещенное вещество, которое он намеревался сбыть с помощью «закладок».

Сотрудники правоохранительных органов задержали 27-летнего правонарушителя и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

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