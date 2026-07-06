Подмосковные росгвардейцы выступили на международном марафоне «Белые ночи»

Сотрудники Одинцовского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области успешно выступили на 35-м международном марафоне «Белые ночи». Мероприятие прошло 4 июля в Санкт-Петербурге.

Росгвардейцы преодолели дистанции 10 и 42,2 километра, показав высокие спортивные результаты.

В этом году участниками одного из крупнейших легкоатлетических стартов страны стали более 30 тысяч профессиональных спортсменов и любителей бега из 47 государств. Марафон входит в Лигу марафонов БРИКС наряду с Московским и Казанским марафонами.

На дистанции 10 километров Московскую область представил старший сержант полиции Константин К., который финишировал с результатом 49 минут 34 секунды. Старший лейтенант полиции Дмитрий Д. вышел на классическую марафонскую дистанцию длиной 42,2 километра и преодолел ее за три часа 42 минуты 20 секунд, установив новый личный рекорд.

В Главном управлении Росгвардии по Московской области отметили, что участие сотрудников в подобных соревнованиях подтверждает высокий уровень их физической подготовки, выносливости и силы характера, позволяющих успешно совмещать службу с достижением серьезных спортивных результатов.